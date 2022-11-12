МЗС: Франція підтримує подальші переговори між Вірменією та Азербайджаном

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“Міністр підтвердила рішучу мобілізацію Франції на підтримку поточних переговорів між Вірменією та Азербайджаном з усіх невирішених питань (проект мирного договору, демаркація кордону, відкриття комунікацій, гуманітарні питання) з метою досягнення міцного миру з повною повагою до територіальної цілісності Вірменії”, - йдеться в повідомленні.

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Міністри обговорили стан перемовин, зокрема після останніх зустрічей у Празі 6 жовтня, Брюсселі 2 листопада та Вашингтоні 7 листопада.

Крім цього, вони зробили початкову оцінку розгортання цивільної місії ЄС уздовж кордону між Вірменією та Азербайджаном, отриману відповідно до празьких висновків.

Нагадаємо

Азербайджан та Вірменія домовилися “не застосовувати силу”, вирішуючи питання про контроль над територією Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Країни також домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.