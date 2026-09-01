Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід Максиму Микитасю. Він залишиться під вартою або може вийти під заставу 30 млн грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 вересня не стала змінювати запобіжний захід колишньому нардепу Максиму Микитасю. Він і надалі перебуватиме під вартою, а альтернативою залишається внесення 30 млн гривень застави, передає УНН.
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Сторона захисту екснардепа просила апеляційний суд скасувати попереднє рішення та не залишати Микитася під вартою. Одним із аргументів адвоката було те, що екснардеп не має необхідної суми для застави.
Під час розгляду справи захисник також розповів про фінансові труднощі свого клієнта. За його словами, Микитась навіть передав у заставу власний годинник.
Адвокат зазначив, що завдяки цьому вдалося отримати близько 20 тисяч доларів. Водночас викупити годинник назад Микитась не зміг через нестачу грошей і перебування під вартою.
Натомість, прокурор наполягав на жорсткішому запобіжному заході. На думку сторони обвинувачення, визначених 30 млн грн недостатньо, щоб гарантувати належну поведінку Микитася. Тому прокурор просив збільшити альтернативну заставу до 200 млн гривень.
У результаті, апеляційна палата ВАКС не підтримала жодну зі скарг. Таким чином, без змін залишилося рішення слідчого судді, згідно з яким Микитась перебуває під вартою з можливістю звільнення після внесення 30 млн гривень.
Колегія суддів постановила: апеляційні скарги - залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 21 серпня 2026 року - залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд 21 серпня обрав колишньому народному депутату та ексочільнику "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 млн гривень застави.