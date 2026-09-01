$44.520.0351.640.24
ukenru
11:04 • 10 перегляди
Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави
Ексклюзив
10:30 • 2058 перегляди
Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВАPhoto
10:17 • 1322 перегляди
Як виглядає багатоповерхівка в Києві після удару БПЛА рф 1 вересня - фоторепортажPhoto
10:16 • 1592 перегляди
ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас
10:00 • 3686 перегляди
Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро
Ексклюзив
09:05 • 9964 перегляди
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
08:19 • 8524 перегляди
До 70% шкіл з навчанням за партами, укриття є у 82%, у дитсадочках у 83% - як стартує навчальний рік
06:19 • 10860 перегляди
810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області
1 вересня, 04:51 • 14996 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
1 вересня, 04:39 • 14421 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4м/с
31%
747мм
Популярнi новини
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА1 вересня, 01:03 • 17040 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 15298 перегляди
Вересень 2026: які державні, міжнародні та церковні свята відзначатимуть українці1 вересня, 02:55 • 8198 перегляди
Що святкують 1 вересня в Україні та світі1 вересня, 04:00 • 5594 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 16454 перегляди
Публікації
БЕБ декларує відмову від каральних методів, але 29% правоохоронних скарг бізнесу досі стосуються Бюро
Ексклюзив
09:05 • 9956 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto1 вересня, 05:00 • 16578 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 23759 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 39070 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 42420 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 15392 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 14387 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 14721 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 36360 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 36259 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Золото
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400

Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід Максиму Микитасю. Він залишиться під вартою або може вийти під заставу 30 млн грн.

Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 вересня не стала змінювати запобіжний захід колишньому нардепу Максиму Микитасю. Він і надалі перебуватиме під вартою, а альтернативою залишається внесення 30 млн гривень застави, передає УНН.

Деталі

Сторона захисту екснардепа просила апеляційний суд скасувати попереднє рішення та не залишати Микитася під вартою. Одним із аргументів адвоката було те, що екснардеп не має необхідної суми для застави.

Під час розгляду справи захисник також розповів про фінансові труднощі свого клієнта. За його словами, Микитась навіть передав у заставу власний годинник.

Адвокат зазначив, що завдяки цьому вдалося отримати близько 20 тисяч доларів. Водночас викупити годинник назад Микитась не зміг через нестачу грошей і перебування під вартою.

Натомість, прокурор наполягав на жорсткішому запобіжному заході. На думку сторони обвинувачення, визначених 30 млн грн недостатньо, щоб гарантувати належну поведінку Микитася. Тому прокурор просив збільшити альтернативну заставу до 200 млн гривень.

У результаті, апеляційна палата ВАКС не підтримала жодну зі скарг. Таким чином, без змін залишилося рішення слідчого судді, згідно з яким Микитась перебуває під вартою з можливістю звільнення після внесення 30 млн гривень.

Колегія суддів постановила: апеляційні скарги - залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 21 серпня 2026 року - залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає

- сказав суддя.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд 21 серпня обрав колишньому народному депутату та ексочільнику "Укрбуду" Максиму Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 30 млн гривень застави.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаКримінал