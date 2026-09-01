Микитась залишається під вартою - суд не змінив суму застави

ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас

ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас

ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас

ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України, у тому числі за межами блоку - Каллас

Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро

Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро

Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро

Ріст цін на продукти на тлі атак рф може бути "до 2,5%", а менший асортимент не означає дефіцит - Мінагро