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Микитась остается под стражей — суд не изменил сумму залога

Киев • УНН

 • 3560 просмотра

Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения Максиму Микитасю. Он останется под стражей или может выйти под залог в размере 30 млн грн.

Микитась остается под стражей — суд не изменил сумму залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 1 сентября не стала изменять меру пресечения бывшему нардепу Максиму Мыкытасю. Он и дальше будет находиться под стражей, а альтернативой остается внесение 30 млн гривен залога, передает УНН.

Детали

Сторона защиты экс-нардепа просила апелляционный суд отменить предыдущее решение и не оставлять Мыкытася под стражей. Одним из аргументов адвоката было то, что экс-нардеп не располагает необходимой суммой для залога.

Во время рассмотрения дела защитник также рассказал о финансовых трудностях своего клиента. По его словам, Мыкытась даже передал в залог собственные часы.

Адвокат отметил, что благодаря этому удалось получить около 20 тысяч долларов. В то же время выкупить часы обратно Мыкытась не смог из-за нехватки денег и пребывания под стражей.

В свою очередь, прокурор настаивал на более жесткой мере пресечения. По мнению стороны обвинения, определенных 30 млн грн недостаточно, чтобы гарантировать надлежащее поведение Мыкытася. Поэтому прокурор просил увеличить альтернативный залог до 200 млн гривен.

В результате апелляционная палата ВАКС не поддержала ни одну из жалоб. Таким образом, без изменений осталось решение следственного судьи, согласно которому Мыкытась находится под стражей с возможностью освобождения после внесения 30 млн гривен.

Коллегия судей постановила: апелляционные жалобы — оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи ВАКС от 21 августа 2026 года — оставить без изменений. Определение вступает в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит

— сказал судья.

Напомним

Высший антикоррупционный суд 21 августа избрал бывшему народному депутату и экс-руководителю "Укрбуда" Максиму Мыкытасю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 30 млн гривен залога.

Алла Киосак

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