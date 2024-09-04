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"Ми потребуємо ваших заяв і дій прямо зараз" - Кулеба закликав союзників зняти усі обмеження на удари по рф

Київ • УНН

 • 56522 перегляди

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників зняти обмеження на удари по рф після масованої атаки на Львів і Кривий Ріг. Він також закликав надати системи ППО та дозволити використовувати їх для захисту цивільних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового масованого удару рф по Україні закликав союзників зняти усі обмеження на нанесення ударів вглиб росії, повідомляє УНН

"Цієї ночі росія здійснила чергову жорстоку атаку на житлові квартали двох великих міст – Львова та Кривого Рогу. Є поранені та вбиті цивільні, в тому числі діти. росія використовувала ракети і безпілотники, щоб атакувати людей у їхніх будинках, коли вони спали вночі. Постраждали також звичайні будинки, школи та лікарні. У Львові, в зоні, що охороняється ЮНЕСКО, було пошкоджено будівлі, що належать до культурної спадщини.

Я закликаю всі столиці, міністрів, міжнародні організації та інших рішуче засудити воєнний злочин Росії проти цивільних людей. Ми потребуємо ваших заяв і дій прямо зараз", - написав Кулеба у соцмережі X. 

Він вказав, що щоб покласти край терору рф, партнери України повинні негайно надати обіцяні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України і дозволити наносити удари на великі відстані по всіх легітимних військових цілях в росії.

Протиповітряна оборона партнерів може і повинна використовуватися для захисту цивільних людей в Україні. Збивання шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні. Простий акт порятунку людських життів не може вважатися ескалацією. Рішення про те, щоб дозволити сусіднім країнам використовувати системи протиповітряної оборони, має бути, нарешті, прийняте

- зауважив Кулеба. 

Міністр наголосив, що росія розуміє лише одну мову - мову сили. "Ми всі повинні вжити рішучих заходів, проявити лідерство і бути хоробрими, щоб покласти справедливий кінець російській війні і терору", – підкреслив глава МЗС.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки04.09.24, 08:59 • 113385 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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