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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

"Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас" - Кулеба призвал союзников снять все ограничения на удары по рф

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 08:50  •  26729 просмотра

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников снять ограничения на удары по рф после массированной атаки на Львов и Кривой Рог. Он также призвал предоставить системы ПВО и разрешить использовать их для защиты гражданских.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного массированного удара рф по Украине призвал союзников снять все ограничения на нанесение ударов вглубь россии, сообщает УНН

"Этой ночью россия совершила очередную жестокую атаку на жилые кварталы двух крупных городов - Львова и Кривого Рога. Есть раненые и убитые гражданские, в том числе дети. россия использовала ракеты и беспилотники, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали ночью. Пострадали также обычные дома, школы и больницы. Во Львове, в зоне, охраняемой ЮНЕСКО, были повреждены здания, относящиеся к культурному наследию.

Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление россии против гражданских людей. Мы нуждаемся в ваших заявлениях и действиях прямо сейчас", - написал Кулеба в соцсети X. 

Он указал, что чтобы положить конец террору рф, партнеры Украины должны немедленно предоставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить удары на большие расстояния по всем легитимным военным целям в россии.

Противовоздушная оборона партнеров может и должна использоваться для защиты гражданских людей в Украине. Сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне. Простой акт спасения человеческих жизней не может считаться эскалацией. Решение о том, чтобы позволить соседним странам использовать системы противовоздушной обороны, должно быть, наконец, принято

- заметил Кулеба. 

Министр подчеркнул, что россия понимает только один язык - язык силы. "Мы все должны принять решительные меры, проявить лидерство и быть храбрыми, чтобы положить справедливый конец российской войне и террору", - подчеркнул глава МИД.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф і показав наслідки4 сентября 2024, 05:59 • 97790 просмотров

Татьяна Краевская

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