МВС посилило охорону усіх консульств Азербайджану та Вірменії після обстрілу у Харкові

“Поліція зробить все для того, аби затримати осіб, причетних до цього зухвалого злочину, та спрямовує свої зусилля, щоб не допустити міжетнічних конфліктів на території нашої держави. Всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії найближчим часом будуть взяті під охорону поліції. Закликаємо всіх, а особливо представників діаспори, громадян обох держав, котрі перебувають на території України, до терпимості та толерантного ставлення один до одного”, — наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Сьогодні вночі до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, це — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

З реакцією на подію днем виступило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомивши: “З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”.