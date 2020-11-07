У Харкові обстріляли консульство Азербайджану, Баку - звинуватило вірмен

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні вночі було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7, пише УНН з посиланням на повідомлення Почесного консульства.

Цю ж інформацію підтвердив консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов на своїй сторінці в Facebook: “Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7. Було здійснено 6 пострілів. Пробиті вікно і вхідні двері. Оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає”.

Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником. Порушено кримінальну справу. Поліцейські Київського мікрорайону міста Харкова ведуть розслідування.

З реакцією на подію днем виступило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомивши: “З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”.

“Ми рішуче засуджуємо загрозливі і небезпечні для життя напади радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади. Відповідні органи нашої країни будуть взаємодіяти і співпрацювати з місцевими правоохоронними органами в зарубіжних країнах для притягнення до відповідальності винних у таких злочинних діях проти громадян Азербайджану і членів місцевої азербайджанської громади за кордоном”.

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