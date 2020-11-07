В Харькове обстреляли консульство Азербайджана, Баку - обвинило армян
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня ночью было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7, пишет УНН со ссылкой на сообщение Почетного консульства.
Эту же информацию подтвердил консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов на своей странице в Facebook: “Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7. Было произведено 6 выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет”.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем. Возбуждено уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование.
С реакцией на событие днем выступило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщив: “Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”.
“Мы решительно осуждаем угрожающие и опасные для жизни нападения радикальных армянских сил на азербайджанских дипломатов за рубежом, а также на членов местной азербайджанской общины. Соответствующие органы нашей страны будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах для привлечения к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом”.