МВД усилило охрану всех консульств Азербайджана и Армении после обстрела в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Полиция берет под свою охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине, пишет УНН со ссылкой на слова председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, которые приводит МВД.
“Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, в терпимости и толерантному отношению друг к другу”, — подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.
Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
С реакцией на событие днем выступило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщив: “Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”.