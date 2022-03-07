МВС попереджає про роботу ППО над Києвом: інформації про жертв чи вибухи не надходило
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві працює українська система протиповітряної оборони. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що інформації про жертви або руйнування не надходило, пише УНН.
Цитата
"Вибухи над Києвом це була робота наших доблесних ПВО. Поки ні на 101 ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що під Києвом тривають запеклі бої з російськими окупантами. Столиця готується до оборони.