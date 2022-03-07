МВС попереджає про роботу ППО над Києвом: інформації про жертв чи вибухи не надходило

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"Вибухи над Києвом це була робота наших доблесних ПВО. Поки ні на 101 ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів", - йдеться в повідомленні.

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Мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що під Києвом тривають запеклі бої з російськими окупантами. Столиця готується до оборони.