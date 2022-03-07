МВД предупреждает о работе ПВО над Киевом: информации о жертвах или взрывах не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве работает украинская система противовоздушной обороны. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщает, что информации о жертвах или разрушениях не поступало, пишет УНН.
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“Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов”, - говорится в сообщении.
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что под Киевом продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Столица готовится к обороне.