МВД предупреждает о работе ПВО над Киевом: информации о жертвах или взрывах не поступало

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“Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов”, - говорится в сообщении.

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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что под Киевом продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Столица готовится к обороне.