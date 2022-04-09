МВФ відкрив донорський рахунок для допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. МВФ відкрив донорський рахунок для допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті МВФ. Перший внесок у нього уже анонсувала Канада, він становитиме $800 млн. Про це інформує УНН.
Деталі
Гроші на рахунок зможуть переводити не тільки країни-члени МВФ, але й міжурядові агентства та організації, які хочуть допомогти Україні.
Адміністративний рахунок призначений для донорських ресурсів у вигляді грантів та позик, які допоможуть Україні зводити платіжний баланс, виконувати бюджет, стабілізувати економіку.
Донори зможуть використовувати перевірену інфраструктуру МВФ для швидкого переведення платежів в Україну. Гроші будуть перераховуватися у резервних валютах (долари США, євро, фунти, юані, канадські і австралійські долари, швейцарські франки) або спеціальних правах запозичення, а МВФ буде відправляти їх на рахунок України в СПЗ.
Нагадаємо
Латвія відправила в Україну гуманітарну допомогу на більш як на 2,1 млн євро.