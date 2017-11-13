МВФ погіршив прогноз інфляції в Україні

Згідно з прогнозом МВФ, де вказані дані за жовтень, зростання економіки України у 2017 році буде на рівні 2%, у 2018 році - 3,2%, а в 2019 році - 3,5%. Прогноз щодо росту ВВП не змінився у порівнянні з попереднім, квітневим оглядом.

Також у МВФ спрогнозували середньорічну інфляцію у 2017 році на рівні 12,8%, у 2018-му - 10%, а в 2019 році - 7%. У порівнянні з попереднім оглядом прогноз МВФ щодо рівня інфляції в Україні прогноз погіршився - на 1,3 процентних пункта у 2017 році, на 0,4 п.п. у 2018-му і на 0,5 п.п. у 2019 році.

Нагадаємо, МВФ оновив прогноз щодо зростання української економіки, спрогнозувавши ріст ВВП України у 2022 році на рівні 4% з середньорічною інфляцією на рівні 5%.