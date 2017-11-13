МВФ ухудшил прогноз инфляции в Украине

Согласно прогнозу МВФ, где наведены данные за октябрь, рост экономики Украины в 2017 году будет на уровне 2%, в 2018 году - 3,2%, а в 2019 году - 3,5%. Прогноз по росту ВВП не изменился по сравнению с предыдущим, апрельским обзором.

Также в МВФ спрогнозировали среднегодовую инфляцию в 2017 году на уровне 12,8%, в 2018-м - 10%, а в 2019 году - 7%. По сравнению с предыдущим обзором прогноз МВФ по уровню инфляции в Украине прогноз ухудшилось - на 1,3 процентных пункта в 2017 году, на 0,4 п.п. в 2018-м и на 0,5 п.п. в 2019 году.

Напомним, МВФ обновил прогноз по росту украинской экономики, спрогнозировав рост ВВП Украины в 2022 году на уровне 4% со среднегодовой инфляцией на уровне 5%.