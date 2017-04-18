МВФ може відмовити Греції у фінансовій допомозі

“Якщо борговий тягар Греції виявиться непосильним за критеріями МВФ і не буде відповідати розумним параметрами, фонд відмовиться від участі в цій програмі”, — заявила директор фонду Крістін Лагард в інтерв’ю провідним європейським газетам.

За її словами, МВФ переконаний у необхідності “певної реструктуризації грецького боргу”, а також у тому, що Греція повинна твердо стати на шлях реформ. К.Лагард констатувала успіхи Греції у проведенні реформ, але підкреслила, що для участі фонду у фінансовій допомозі цій країні їй слід виконати й іншу умову — реструктуризувати борг.

Разом із тим К.Лагард висловила думку, що участь МВФ у програмі фінансової допомоги Греції не така вже й важлива, оскільки ця країна отримує підтримку каналами Європейського стабілізаційного механізму (ESM), який “дуже міцний у фінансовому відношенні”.

Як наголошується в повідомленні, Греція потребує нового траншу з міжнародного пакету фінансової допомоги на загальну суму 86 млрд євро, щоб виплатити борги в липні. Переговори про виділення цього траншу тривають, оскільки МВФ ще не визначився в питанні про участь у цій програмі.

Нагадаємо, 22 лютого К.Лагард заявляла, що МВФ не вважає реструктуризацію боргів Греції обов’язковою процедурою.