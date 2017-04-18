МВФ может отказать Греции в финансовой помощи

"Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе", – заявила директор фонда Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам.

По ее словам, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. К.Лагард констатировала успехи Греции в проведении реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране ей следует выполнить и другое условие – реструктуризировать долг.

Вместе с тем К.Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не так уж важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

Как отмечается в сообщении, Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.

Напомним, 22 февраля К.Лагард заявляла, что МВФ не считает реструктуризацию долгов Греции обязательной процедурой.