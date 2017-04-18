МВФ может отказать Греции в финансовой помощи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89469 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145672 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114028 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103119 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106651 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103262 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151043 просмотра

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Актуальное
МВФ может отказать Греции в финансовой помощи

МВФ может отказать Греции в финансовой помощи

Киев  •  УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международный валютный фонд пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктуризирован, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе", – заявила директор фонда Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам.

По ее словам, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. К.Лагард констатировала успехи Греции в проведении реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране ей следует выполнить и другое условие – реструктуризировать долг.

Вместе с тем К.Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не так уж важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

Как отмечается в сообщении, Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.

Напомним, 22 февраля К.Лагард заявляла, что МВФ не считает реструктуризацию долгов Греции обязательной процедурой.

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