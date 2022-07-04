Музиканти ЗСУ виконали гімн США до Дня незалежності країни
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. До Дня незалежності Сполучених Штатів Генштаб ЗСУ опублікував відеопривітання, на якому військові музиканти виконують гімн США, інформує УНН.
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"Дорогі американські друзі. Ми цінуємо ту підтримку, яку отримуємо від США. І сьогодні ми щиро вітаємо вас із Днем незалежності", – ідеться у привітанні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності та подякував за допомогу у військовому протистоянні з рф.