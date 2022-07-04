Музиканти ЗСУ виконали гімн США до Дня незалежності країни

Цитата

"Дорогі американські друзі. Ми цінуємо ту підтримку, яку отримуємо від США. І сьогодні ми щиро вітаємо вас із Днем незалежності", – ідеться у привітанні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності та подякував за допомогу у військовому протистоянні з рф.