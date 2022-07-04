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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55328 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 97963 перегляди

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Музиканти ЗСУ виконали гімн США до Дня незалежності країни

Музиканти ЗСУ виконали гімн США до Дня незалежності країни

Київ • УНН

 • 1011918 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. До Дня незалежності Сполучених Штатів Генштаб ЗСУ опублікував відеопривітання, на якому військові музиканти виконують гімн США, інформує УНН.

Цитата

"Дорогі американські друзі. Ми цінуємо ту підтримку, яку отримуємо від США. І сьогодні ми щиро вітаємо вас із Днем незалежності", – ідеться у привітанні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав США з Днем незалежності та подякував за допомогу у військовому протистоянні з рф.

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