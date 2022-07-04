Музыканты ВСУ исполнили гимн США ко Дню независимости страны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Ко Дню независимости Соединенных Штатов Генштаб ВСУ опубликовал видеопоздравление, на котором военные музыканты исполняют гимн США, информирует УНН.
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"Дорогие американские друзья. Мы ценим ту поддержку, которую получаем от США. И сегодня мы искренне поздравляем вас с Днем независимости", – говорится в поздравлении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за помощь в военном противостоянии с рф.