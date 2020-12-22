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Мутація COVID-19, ізоляція Британії та ситуація на Донбасі — головні події доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Через новий штам коронавірусу Велика Британія опинилась в ізоляції від багатьох країн світу. В Україні “британського” штаму не виявлено, а ВОЗ ще не має підтверджень впливу нового штаму COVID-19 на ефективність вакцин. Про ці та інші новини минулої доби у огляді УНН.

Мутація COVID-19, ізоляція Британії та ситуація на Донбасі — головні події доби

Мутація COVID-19 та ізоляція Британії

Після того, як у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний, близько 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з нею.

У зв’язку з виявленням нового штаму COVID-19 на південному сході Англії, в тому числі в Лондоні, на два тижні ввели підвищений рівень обмежень. Варіант коронавірусу, аналогічний до британського, виявлений також в Нідерландах, Данії, Австралії, ПАР та Італії.

Україна долучилась у якості спостерігача до Європейського комітету з питань безпеки здоров’я та веде щоденну комунікацію між українським МОЗ і фахівцями ЄС. Тим часом Посольство України у Сполученому Королівстві порадило українцям утриматись від поїздок до окремих регіонів Великої Британії, зокрема до її столиці.

Проте Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що поки немає доказів того, що новий штам коронавіруса може викликати важкі захворювання або смертність, а також впливати на ефективність вакцин.

Додамо, що за даними Центру громадського здоров’я, все лабораторії в Україні оснащені необхідним обладнанням для тестування на COVID-19, “британського” штаму в країні не виявлено.

Ситуація на Донбасі

У понеділок на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових отримали поранення. З цього приводу Україна направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Окрім того, українська сторона направила ноту до СММ ОБСЄ після обстрілу бойовиками трактору в районі населеного пункту Кам’янка, що поблизу Авдіївки.

Також стало відомо, що військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил потрапив у полон до незаконних збройних формувань.

Новини в світі

У США обраний президент Джо Байден публічно вакцинувався від COVID-19. Тим часом білоруські громади в США звернулися до діючого президента Дональда Трампа та новообраного голови держави Джо Байдена щодо притягнення до відповідальності президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Європейський Союз узгодив ціну в 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. Європейський регулятор також схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech на території ЄС.

Раніше вакцинацію від коронавірусу розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.

Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію — з медиків — у лютому 2021 року.

Сінгапур отримав першу партію вакцин проти COVID-19, завдяки чому став першою країною в Азії, яка прийняла вакцину, розроблену Pfizer та BioNTech. Вантаж доставили з Брюселю.

У Білорусі опозиціонерки Світлана Тіхановська, Марія Колесникова, а також учасники президії Координаційної ради стали фігурантами кримінальних справ про створення екстремістського формування і захоплення влади.

У Росії відреагували на публікацію російським опозиціонером Олексієм Навальним телефонної розмови з імовірним учасником його отруєння. В ФСБ РФ стверджують, що це є підробкою та роботою іноземних спецслужб, але за фактом публікації організовано перевірку.

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