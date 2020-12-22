Мутация COVID-19, изоляция Британии и ситуация на Донбассе - главные события суток

Мутация COVID-19 и изоляция Британии

После того, как в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен, около 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с ней.

В связи с выявлением нового штамма COVID-19 на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, на две недели ввели повышенный уровень ограничений. Вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании, Австралии, ЮАР и Италии.

Украина присоединилась в качестве наблюдателя к Европейскому комитету по вопросам безопасности здоровья и ведет ежедневную коммуникацию между украинским Минздравом и специалистами ЕС. Между тем Посольство Украины в Великобритании посоветовало украинцам воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности в ее столицу.

Однако Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность, а также влиять на эффективность вакцин.

Добавим, что по данным Центра общественного здоровья, все лаборатории в Украине оснащены необходимым оборудованием для тестирования на COVID-19, “британского” штамма в стране не выявлено.

Ситуация на Донбассе

В понедельник на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. По этому поводу Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, украинская сторона направила ноту в СММ ОБСЕ после обстрела боевиками трактора в районе населенного пункта Каменка, вблизи Авдеевки.

Также стало известно, что военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен к незаконным вооруженным формированиям.

Новости в мире

В США избранный президент Джо Байден публично вакцинировался от COVID-19. Между тем белорусские громады в США обратились к действующему президенту Дональду Трампу и новоизбранному главе государства Джо Байдену относительно привлечения к ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко.

Европейский Союз согласовал цену в 15,50 евро (около 528 грн) за дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. Европейский регулятор также одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС.

Ранее вакцинацию от коронавируса начали Великобритания, США и Канада. Старт вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.

Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию в феврале 2021 года.

Сингапур получил первую партию вакцин от COVID-19, благодаря чему стал первой страной в Азии, которая приняла вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Груз доставили из Брюсселя.

В Беларуси оппозиционерки Светлана Тихановская, Мария Колесникова, а также участники президиума Координационного совета стали фигурантами уголовных дел о создании экстремистского формирования и захвата власти.

В России отреагировали на публикацию российским оппозиционером Алексеем Навальным телефонного разговора с вероятным участником его отравления. В ФСБ РФ утверждают, что это является подделкой и работой иностранных спецслужб, но по факту публикации организована проверка.