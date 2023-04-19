Можна побачити пил на роторах: марсохід на Червоній планеті сфотографував дрон Ingenuity
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Марсохід Perseverance NASA зробив фотографію дрона-гелікоптера Ingenuity, який нещодавно здійснив свій 50-й політ на Червоній планеті, повідомила Лабораторія реактивного руху NASA, пише УНН.
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"Вперше за майже два роки Perseverance достатньо близько знаходиться, щоб побачити пил на роторах Ingenuity. З відстані близько 23 метри. Ingenuity виглядає добре в суворих марсіанських умовах", - повідомив науково-дослідний центр NASA.
Доповнення
Ingenuity вперше піднявся в повітря у квітні 2021 року з кількома випробувальними польотами. В результаті дрон-вертоліт перевершив очікування NASA і згодом почав виконувати функцію розвідника для марсохода NASA Perseverance, який досліджує планету. Прилад в основному працює в радіусі марсіанського кратера Єзеро, тим самим збирає цінну інформацію про Марс.
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