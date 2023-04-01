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Марсохід Perseverance почав збір зразків з Марса для нової наукової кампанії

Марсохід Perseverance почав збір зразків з Марса для нової наукової кампанії

Київ • УНН

 • 613097 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Марсохід Perseverance провів збір та зберіг перший зразок у межах нової наукової кампанії місії у четвер, 30 березня, пише УНН з посиланням на NASA.

Деталі

З кожною кампанією команда досліджує та вивчає нову область. Наразі марсохід досліджує верхів'я дельти кратера Єзеро.

Марсохід NASA Perseverance останнім часом провів збір зразка гірських порід, які, на думку наукової групи, були перенесені вниз за течією стародавньої річки. Це означає, що матеріал міг походити з території далеко за межами кратера Єзеро.

The start of a new science campaign.@NASAPersevere recently collected a sample from rock deposits that the science team believe were carried downstream by an ancient river. That means the material may have come from an area well beyond Jezero Crater. https://t.co/WTCH8MwI8y pic.twitter.com/qjZJ8m5lNc

— NASA JPL (@NASAJPL) March 31, 2023

Perseverance зібрав загалом 22 зразки, а нещодавно розмістив 10 з них на майданчику-сховищі на поверхні Марса.

Учені хочуть вивчити зразки з Марса за допомогою потужного лабораторного обладнання на Землі, щоб знайти ознаки стародавнього мікробного життя і краще зрозуміти кругообіг води, який сформував поверхню та внутрішню частину Марса.

Нагадаємо

Дрону NASA вдалось сфотографувати захід сонця на Марсі.

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