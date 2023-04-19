Можно увидеть пыль на роторах: марсоход на Красной планете сфотагрфировал дрон Ingenuity
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Марсоход Perseverance от NASA сделал фотографию дрона-вертолета Ingenuity, который недавно совершил свой 50-й полет на Красной планете, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA, пишет УНН.
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"Впервые за почти два года Perseverance достаточно близко находится, чтобы увидеть пыль на роторах Ingenuity. С расстояния около 23 метров. Ingenuity выглядит хорошо в суровых марсианских условиях", - сообщил научно-исследовательский центр NASA.
Дополнение
Ingenuity впервые поднялся в воздух в апреле 2021 года с несколькими испытательными полетами. В результате дрон-вертолет превзошел ожидания NASA и впоследствии начал выполнять функцию разведчика для марсохода NASA Perseverance, который исследует планету. Прибор в основном работает в радиусе марсианского кратера Езеро, тем самым собирает ценную информацию о Марсе.
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