Можно увидеть пыль на роторах: марсоход на Красной планете сфотагрфировал дрон Ingenuity

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"Впервые за почти два года Perseverance достаточно близко находится, чтобы увидеть пыль на роторах Ingenuity. С расстояния около 23 метров. Ingenuity выглядит хорошо в суровых марсианских условиях", - сообщил научно-исследовательский центр NASA.

Дополнение

Ingenuity впервые поднялся в воздух в апреле 2021 года с несколькими испытательными полетами. В результате дрон-вертолет превзошел ожидания NASA и впоследствии начал выполнять функцию разведчика для марсохода NASA Perseverance, который исследует планету. Прибор в основном работает в радиусе марсианского кратера Езеро, тем самым собирает ценную информацию о Марсе.

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