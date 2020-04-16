МОЗ закликало голів ОДА забезпечити прийом крові у донорських центрах

"Те, що стосується донорів. Дійсно, в умовах карантину у нас виникла певна проблема і ми вважаємо, що треба терміново активізуватись у вирішенні цієї проблеми, щодо забезпечення здачі крові в донорських центрах. Я вже звернувся до голів обласних державних адміністрацій, щоб була проведена, з одного боку, відповідна роз’яснювальна робота, з іншого боку - забезпеченість прийому крові в центрах відповідних. Щоб ця забезпеченість була максимально витримана в умовах карантину, щодо осіб, які здають кров, і щоб фактично обмежити їх контактування між собою, ми запускаємо відповідну інформаційну кампанію щодо здачі крові", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, в Росії почали лікувати хворих на COVID-19 плазмою крові вилікуваних осіб.

Також нагадаємо, на початку карантину, 18 березня, у дитячому відділенні Інституту раку через карантин виник дефіцит донорів, проблему вирішили.