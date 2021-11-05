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МОЗ визначилося з новим керівником НСЗУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. Про це заявив на зустрічі з журналістами 5 листопада міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

МОЗ визначилося з новим керівником НСЗУ

Деталі

“Я вважаю, що на цій посаді має бути не візіонер, а людина з менеджерьким досвідом”, — оцінив Ляшко переможницю конкурсу. За його словами, Наталія Гусак має управлінський досвід та досвід співпраці з медициною в регіоні.

Перший етап конкурсу проводили експерти МОЗ за участю депутатів Верховної Ради і міжнародних експертів.

На другому етапі троє фіналістів проходили особисту співбесіду з міністром охорони здоров’я.

За словами Віктора Ляшка, з-поміж трьох фіналістів саме Наталія Гусак набрала найбільшу кількість балів.

Тепер переможницю конкурсу має затвердити на посаді голови НСЗУ Кабінет міністрів.

Нагадаємо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на марш проти вакцинації в Києві та заявив, що антивакцинаторський дух дуже швидко зникає в реанімації.

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