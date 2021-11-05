Минздрав Украины определился с новым руководителем НСЗУ

Детали

“Я считаю, что на этой должности должен быть не визионер, а человек с менеджерским опытом”, — оценил Ляшко победительницу конкурса. По его словам, Наталья Гусак имеет управленческий опыт и опыт сотрудничества с медициной в регионе.

Первый этап конкурса проводили эксперты Минздрава с участием депутатов Верховного Совета и международных экспертов.

На втором этапе трое финалистов проходили личное собеседование с министром здравоохранения.

По словам Виктора Ляшко, среди трех финалистов именно Наталья Гусак набрала наибольшее количество баллов.

Теперь победительницу конкурса должен утвердить в должности председателя НСЗУ Кабинет министров.

Напомним

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отреагировал на марш против вакцинации в Киеве и заявил, что антивакцинаторський дух очень быстро исчезает в реанимации.