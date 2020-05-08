МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестів на коронавірус від 15 до 20 тисяч на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України планує збільшити кількість ПЛР- тестувань на коронавірус від 15 до 20 тисяч на добу на початок червня. Про це заявив міністр Максим Степанов під час засідання комітету, передає кореспондент УНН.
"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань (в день - ред.) на початок червня", - сказав Степанов.
Степанов розповів, що це відбувається через нарощення потужностей лабораторій.
"Сьогодні у нас працює у цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів…", - зазначив Степанов.
Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я запровадить тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції та Національної гвардії.