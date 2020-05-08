МОЗ планує збільшити кількість ПЛР-тестів на коронавірус від 15 до 20 тисяч на добу

"На початку квітня ми могли робити 700-800 тестів на добу, сьогодні ми дійшли до 7-8 тисяч і рухаємося далі. У наших планах ми хочемо вийти на кількість від 15 до 20 тисяч тестувань (в день - ред.) на початок червня", - сказав Степанов.

Степанов розповів, що це відбувається через нарощення потужностей лабораторій.

"Сьогодні у нас працює у цілодобовому режимі 59 лабораторій, ми постійно збільшуємо кількість наших лаборантів…", - зазначив Степанов.

Як повідомлялося, міністерство охорони здоров’я запровадить тестування на COVID-19 співробітників Національної поліції та Національної гвардії.