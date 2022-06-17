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МОЗ Німеччини заохочує громадян зробити четверте щеплення від COVID напередодні осінньої хвилі

МОЗ Німеччини заохочує громадян зробити четверте щеплення від COVID напередодні осінньої хвилі

Київ • УНН

 • 212125 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Спроб зробити вакцинацію від COVID-19 обов'язковою більше не буде , заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах, виступаючи за те, щоб більша кількість людей зробили повторну (четверту) ревакцинацію. Про це УНН пише з посиланням на ZDF.

Деталі

За словами Лаутербаха, всім, хто часто контактує з іншими людьми та хоче захистити себе та інших, слід подумати про четверту дозу вакцини незалежно від віку.

Він додав, що близько 80% німців віком від 60 років не отримували четверте щеплення від COVID-19.

Він також рекомендував людям продовжувати носити маски всередині приміщень у зв'язку із літньою хвилею інфекцій.

Лаутербах попередив, тих хто одужав від повторного зараження.

Лаутербах виправдовує завбачливість появою нових варіантів Omicron BA.4 і BA.5 .

"На жаль, ви можете заразитися BA.4 і BA.5, навіть якщо ви вже були заражені BA.1 і BA.2", - повідомив міністр.

За словами Лаутербаха, людина, інфікована BA.1, може легше заразитися влітку вдруге: перше зараження BA.1 "забезпечує слабкий захист від BA.4 чи BA.5".

Однак Лаутербах не очікує вакцин, адаптованих до Omicron, до кінця серпня або початку вересня.

"Тоді це будуть вакцини, які захищають від варіантів Omicron дещо краще, ніж нинішні вакцини".

Лаутербах рекомендує провести четверту вакцинацію однієї з раніше доступних вакцин, таких як Biontech або Moderna.

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