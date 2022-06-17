Минздрав Германии поощряет граждан сделать четвертую прививку от COVID накануне осенней волны

КИЕВ. 17 июня. УНН. Попыток сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной больше не будет, заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, выступая за то, чтобы большое число людей сделали повторную (четвертую) ревакцинацию. Об этом УНН пишет со ссылкой на ZDF.