Минздрав Германии поощряет граждан сделать четвертую прививку от COVID накануне осенней волны

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Попыток сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной больше не будет, заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, выступая за то, чтобы большое число людей сделали повторную (четвертую) ревакцинацию. Об этом УНН пишет со ссылкой на ZDF.

Детали

По словам Лаутербаха, всем, кто часто контактирует с другими людьми и хочет защитить себя и других, следует подумать о четвертой дозе вакцины независимо от возраста.

Он добавил, что около 80% немцев в возрасте от 60 лет не получали четвертую прививку от COVID-19.

Он также рекомендовал людям продолжать носить маски внутри помещений в связи с летней волной инфекции.

Лаутербах предупредил тех, кто выздоровел о повторном заражении.

Лаутербах оправдывает предусмотрительность появлением новых вариантов Omicron BA.4 и BA.5.

"К сожалению, вы можете заразиться BA.4 и BA.5, даже если вы уже были заражены BA.1 и BA.2", – сообщил министр.

По словам Лаутербаха, человек, инфицированный BA.1, может легче заразиться летом во второй раз: первое заражение BA.1 "обеспечивает слабую защиту от BA.4 или BA.5".

Однако Лаутербах не ожидает вакцин, адаптированных к Omicron, к концу августа или началу сентября.

"Тогда это будут вакцины, защищающие от вариантов Omicron несколько лучше, чем нынешние вакцины".

Лаутербах рекомендует провести четвертую вакцинацию одной из ранее доступных вакцин, таких как Biontech или Moderna.

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