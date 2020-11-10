МОЗ назвало регіони з найгіршою ситуацією з поширенням COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на 10 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - у Чернівецькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ. Даних щодо АР Крим та Севастополя немає.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 635,5, у Житомирській області – 559,8, у Хмельницькій області – 518,3.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 112,8, у Дніпропетровській області - 155,1 і у Луганській області – 196,6.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, а вже 10 листопада ця цифра наблизилася до 11 тисяч за добу. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.