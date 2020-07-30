МОЗ до кінця року планує відпрацювати "маршрутизацію пацієнтів"

Степанов розповів, які критерії ставить МОЗ з точки зору якісної екстреної медичної допомоги.

"Це має назву "маршрутизація пацієнтів" – це коли приїжджає швидка (окрім часу приїзду після виклику дуже важливо, щоб пацієнта вони відразу відвезли в ту лікарню, в якій нададуть професійну медичну допомогу)… Одним із серйозних маркерів є надання допомоги при гострому інфаркту міокарда. Там дуже маленький термін, щоб розпочати відповідний процес лікування. Це два таких показники – інфаркт міокарда та гострий мозковий інсульт", - розповів Степанов.

Степанов також наголосив, що в Україні 67% смертей від серцево-судинних захворювань.

"Ми прагнемо, щоб до кінця року питання маршрутизації було повністю відпрацьовано в Україні, завершено. Окрім того, у наступному році це буде серйозний індикатор якості з точки зору оплати за послуги екстреної медичної допомоги. Тобто коли Національна служба здоров’я України буде перераховувати кошти, індикатор якості такий як маршрутизація буде суттєво впливати на суму коштів, яку буде сплачувати держава за надання цієї допомоги", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні 31% "швидких" вчасно приїжджає до пацієнта.