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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40116 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102381 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 107291 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111002 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 131962 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102609 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104454 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

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Актуальное
Минздрав до конца года планирует отработать "маршрутизацию пациентов"

Минздрав до конца года планирует отработать "маршрутизацию пациентов"

Киев  •  УНН

 • 18467 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Министерство здравоохранения планирует до конца этого года полностью отработать в Украине вопрос маршрутизации пациентов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Степанов рассказал, какие критерии ставит Минздрав с точки зрения качественной экстренной медицинской помощи.

"Это называется "маршрутизация пациентов" - это когда приезжает скорая (кроме времени приезда после вызова очень важно, чтобы пациента они сразу отвезли в ту больницу, в которой окажут профессиональную медицинскую помощь)... Одним из серьезных маркеров является оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Там очень маленький срок, чтобы начать соответствующий процесс лечения. Это два таких показателя - инфаркт миокарда и острый мозговой инсульт", - рассказал Степанов.

Степанов также отметил, что в Украине 67% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы хотим, чтобы до конца года вопрос маршрутизации был полностью отработан в Украине, завершен. Кроме того, в следующем году это будет серьезный индикатор качества с точки зрения оплаты за услуги экстренной медицинской помощи. То есть когда Национальная служба здоровья Украины будет перечислять средства, индикатор качества такой как маршрутизация будет существенно влиять на сумму средств, которую будет платить государство за предоставление этой помощи", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине 31% "скорых" вовремя приезжает к пациенту.

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