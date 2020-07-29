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В Україні 31% “швидких” вчасно приїжджає до пацієнта - Степанов

В Україні 31% “швидких” вчасно приїжджає до пацієнта - Степанов

Київ • УНН

 • 13005 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. На сьогоднішній день тільки 31% випадків приїзду карет швидкої допомоги відповідає критеріям - у місті приїжджає на виклик впродовж 10 хвилин, а поза містом - 20 хвилин. Наступного року цей показник має бути понад 50%. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день, після підключення до електронної нашої системи, ми бачимо, що тільки 31% викликів вкладається в нормативи, встановлені в країні. Цей норматив в місті складає до 10 хвилин приїзд швидкої, за містом - до 20 хвилин. Зрозуміло, що є чинники, які на це впливають, це і якість доріг, і решта інфраструктури, що інколи просто неможливо вкластися в ці нормативи. Але ми чітко поставили собі мету в який спосіб ми будемо піднімати ці нормативи. Ми вважаємо, що в наступному році кількість викликів, які вкладаються в нормативи, не може бути менша, ніж 50%”, - сказав Степанов.

За його словами, також приділять увагу маршрутизації і довезенні пацієнтів до лікарень.

“Також в нас будуть чітко визначені критерії, які будуть розраховані на 2-3 роки. Це буде така прогнозована діяльність наших швидких”, - додав Максим Степанов.

Він зазначив, що це буде KPI, який чітко визначить, до чого вони прагнуть і що зобов’язуються виконати.

Нагадаємо, за минулий рік в Україні "швидку" викликали близько 7 млн разів.

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