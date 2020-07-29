В Украине 31% "скорых" вовремя приезжает к пациенту - Степанов

"На сегодняшний день, после подключения к электронной нашей системе, мы видим, что только 31% вызовов укладывается в нормативы, установленные в стране. Этот норматив в городе составляет до 10 минут приезд скорой, за городом - до 20 минут. Понятно, что есть факторы, которые на это влияют, это и качество дорог, и другая инфраструктура, что иногда просто невозможно уложиться в эти нормативы. Но мы четко поставили себе цель каким образом мы будем поднимать эти нормативы. Мы считаем, что в следующем году количество вызовов, которые вкладываются в нормативы, не может быть меньше, чем 50%", - сказал Степанов.

По его словам, также уделят внимание маршрутизации и подвозу пациентов в больницы.

"Также у нас будут четко определены критерии, которые будут рассчитаны на 2-3 года. Это будет такая прогнозируемая деятельность наших скорых", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что это будет KPI, который четко определит, к чему они стремятся и обязуются выполнить.

Напомним, за прошлый год в Украине "скорую" вызвали около 7 млн раз.