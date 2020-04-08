МОЗ дало рекомендації щодо поховань в умовах пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації при проведенні ритуальних обрядів, у тому числі і поховань, в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram-каналі, передає УНН.
“У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 МОЗ рекомендує тимчасово дотримуватись рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів", - вказали у МОЗ.
Зокрема, серед рекомендацій:
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- не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
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- не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
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- безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;
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- заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;
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- поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні;
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- органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.
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Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 - летальні. При цьому 35 людей одужали.