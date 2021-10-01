MOYO святкує свої 12. Зібрали причини купувати саме тут

ukru
19:38 • 78548 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102929 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163028 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146082 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147665 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159146 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176722 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149979 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159155 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176004 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154414 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126030 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120170 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138044 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96566 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163028 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154414 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252258 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248551 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54663 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64683 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62893 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98836 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109796 перегляди
Актуальне
MOYO святкує свої 12. Зібрали причини купувати саме тут

MOYO святкує свої 12. Зібрали причини купувати саме тут

Київ • УНН

 • 23425 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Перший магазин MOYO відкрився в Києві, у 2009 році, сьогодні їх вже 47 у 22-х містах України. Восени рітейлер відзначає свої 12 років на українському ринку. Тож з цієї нагоди ми зібрали декілька основних причин, чому варто купувати в MOYO та встигнути до кінця жовтня.

12 мільйонів подарунками

Відсвяткувати рітейлер вирішив яскраво та не шкодуючи подарунків. Так, кожен, хто придбає будь-які товари на суму від 3 000 грн гарантовано отримає презент. Подарункові сертифікати, бонуси, кешбек, аксесуари та навіть підписка на перегляд Київстар ТБ — і це точно не вичерпний список. Для того, щоби взяти участь в акції необхідно здійснити покупку в зручному магазині мережі або ж обрати самовивіз з будь-якого MOYO — до 20 жовтня.

Нескінченні акції

Погодьтеся, момент, коли вдається гарно зекономити — ну дуже приємний. В MOYO знижки та акції, певно, не закінчуються ніколи, адже щоби потішити своїх покупців і привід не потрібен.

Скористатися акціями просто:

  • зайти на спецсторінку, де зібрано всі найвигідніші пропозиції;
  • залипнути в десятки акцій;
  • обрати пропозицію собі до смаку;
  • насолоджуватися вдалою покупкою.

Безкоштовна доставка

Почнемо з того, що MOYO доставляють в будь-який куточок України та не змушують зберігати паперових чеків. А придбавши на суму від 500 грн, товар доставлять зручним способом цілком безкоштовно. Після отримання інтернет-замовлення покупцеві надходить електронний чек, який достатньо зберегти лише у смартфоні.

Впевненість та гарантія

Одна з головних переваг мережі — продаж виключно сертифікованих товарів від провідних брендів. Кожен товар як на поличках магазинів, так і на сторінках moyo.ua офіційний, захищений гарантією виробника та нормами законодавства.

До речі, саме це і стало лейтмотивом ребрендингу мережі у 2018 році. Адже помітно змінився дизайн магазинів та фірмовий стиль мережі. Стильний мінімалізм, перевага білого та стерті кордони — це все символізує відкритість компанії та винятково “білі” продажі.

Не лише персональна електроніка

Невеличкі магазини, де можна придбати персональну електроніку — саме такими були перші торгові точки MOYO. Сьогодні ж асортимент мережі — це понад 40 000 товарів. Окрім гаджетів, аксесуарів та ноутбуків асортимент мережі — це габаритна і мала побутова техніка, інструменти та садове приладдя, все для геймінгу, товари для дітей, для дому та авто.

Розстрочка та кредит у пару кліків

Придбати будь-який товар без раптових втрат для гаманця — цілком реально і доволі зручно.

І не так важливо, чи то спонтанна покупка, чи запланована. Вигідні умови кредитування в MOYO створені саме для того, аби насолоджуватися обраними товарами можна було тут і зараз. Придбати в кредит або на виплат (аж до 25 платежів) можна практично будь-який товар з асортименту мережі. Для цього навіть не потрібні жодні папери, адже достатньо лише цифрових документів у застосунку “Дія”. Кредитна заявка надсилається автоматично одразу в декілька банків, а відповідь надходить вже за 10-15 хвилин.

Гідна оцінка старих гаджетів

Будь-яка техніка зношується, та це не привід її викидати у смітник або ж збирати олдскульну колекцію у шухлядах. З Trade-In від MOYO старі гаджети можна вигідно обміняти на нові. Калькулятор на сайті допоможе розрахувати орієнтовну вартість, а далі — справа за малим.

Приносьте в MOYO стару техніку (смартфон, планшет, смарт-годинник, ноутбук або ігрову консоль) і отримайте грошові сертифікати для покупки нової — з відповідною знижкою. І, так, зовсім неважливо, де був придбаний девайс — в MOYO приймають все. Щодо зношеної техніки теж не переймайтесь, її відправлять на утилізацію за всіма еко-правилами.

Єдиний цілодобовий магазин техніки в Україні

Магазини продуктів харчування, які працюють 24/7 — для нас вже звична справа. Та чи знали ви, що в Києві вже більш як 3 роки працює цілодобовий магазин побутової техніки MOYO 24/7? Так, жодна екстрена ситуація не вийде з-під контролю: чи то раптово зламаний бойлер, чи то загублений смартфон. Головна родзинка — час очікування, адже будь-який товар можна забрати вже за 20 хвилин після підтвердження замовлення.

Доставка літаками день у день

Зізнайтеся, у всіх траплялися ситуації, коли нема сил чекати на звичайну доставку. Саме для таких випадків в MOYO запустили послугу авіадоставки в найбільші міста України (Харків, Дніпро, Львів і Запоріжжя).

Сплативши покупку на сайті moyo.ua, клієнт може отримати товар в той же день і навіть серед ночі, якщо в цьому є необхідність. Так, замовлення, оформлені до 4:30 ранку потраплять до клієнта вже о 14:30 цього ж дня, а ті, що оформлені до 09:30, будуть в точці видачі вже о 19:30.

Круті партнери

Розмови з рідними, які далеко, важливі робочі зустрічі, дедлайни, які постійно палають, навчання у школах та університетах — останнім часом в нашому житті відбуваються онлайн. Тож завжди бути на зв’язку — чи не найголовніше. А якісний зв’язок — це, звісно, справа техніки та мобільних операторів.

Ви знали, що MOYO та Київстар вже декілька років добрі друзі? Так, окрім техніки та гаджетів, в магазинах мережі чи на сайті можна придбати будь-який стартовий пакет від Київстар.

А тих, хто обирає контрактне підключення, взагалі чекає безліч додаткових плюшок, як-от безлімітний інтернет, плата 100 грн за перший місяць та пріоритетне індивідуальне обслуговування у контакт-центрі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами