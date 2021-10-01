MOYO святкує свої 12. Зібрали причини купувати саме тут

12 мільйонів подарунками

Відсвяткувати рітейлер вирішив яскраво та не шкодуючи подарунків. Так, кожен, хто придбає будь-які товари на суму від 3 000 грн гарантовано отримає презент. Подарункові сертифікати, бонуси, кешбек, аксесуари та навіть підписка на перегляд Київстар ТБ — і це точно не вичерпний список. Для того, щоби взяти участь в акції необхідно здійснити покупку в зручному магазині мережі або ж обрати самовивіз з будь-якого MOYO — до 20 жовтня.

Нескінченні акції

Погодьтеся, момент, коли вдається гарно зекономити — ну дуже приємний. В MOYO знижки та акції, певно, не закінчуються ніколи, адже щоби потішити своїх покупців і привід не потрібен.

Скористатися акціями просто:



зайти на спецсторінку, де зібрано всі найвигідніші пропозиції;



залипнути в десятки акцій;



обрати пропозицію собі до смаку;



насолоджуватися вдалою покупкою.



Безкоштовна доставка

Почнемо з того, що MOYO доставляють в будь-який куточок України та не змушують зберігати паперових чеків. А придбавши на суму від 500 грн, товар доставлять зручним способом цілком безкоштовно. Після отримання інтернет-замовлення покупцеві надходить електронний чек, який достатньо зберегти лише у смартфоні.

Впевненість та гарантія

Одна з головних переваг мережі — продаж виключно сертифікованих товарів від провідних брендів. Кожен товар як на поличках магазинів, так і на сторінках moyo.ua офіційний, захищений гарантією виробника та нормами законодавства.

До речі, саме це і стало лейтмотивом ребрендингу мережі у 2018 році. Адже помітно змінився дизайн магазинів та фірмовий стиль мережі. Стильний мінімалізм, перевага білого та стерті кордони — це все символізує відкритість компанії та винятково “білі” продажі.

Не лише персональна електроніка

Невеличкі магазини, де можна придбати персональну електроніку — саме такими були перші торгові точки MOYO. Сьогодні ж асортимент мережі — це понад 40 000 товарів. Окрім гаджетів, аксесуарів та ноутбуків асортимент мережі — це габаритна і мала побутова техніка, інструменти та садове приладдя, все для геймінгу, товари для дітей, для дому та авто.

Розстрочка та кредит у пару кліків

Придбати будь-який товар без раптових втрат для гаманця — цілком реально і доволі зручно.

І не так важливо, чи то спонтанна покупка, чи запланована. Вигідні умови кредитування в MOYO створені саме для того, аби насолоджуватися обраними товарами можна було тут і зараз. Придбати в кредит або на виплат (аж до 25 платежів) можна практично будь-який товар з асортименту мережі. Для цього навіть не потрібні жодні папери, адже достатньо лише цифрових документів у застосунку “Дія”. Кредитна заявка надсилається автоматично одразу в декілька банків, а відповідь надходить вже за 10-15 хвилин.

Гідна оцінка старих гаджетів

Будь-яка техніка зношується, та це не привід її викидати у смітник або ж збирати олдскульну колекцію у шухлядах. З Trade-In від MOYO старі гаджети можна вигідно обміняти на нові. Калькулятор на сайті допоможе розрахувати орієнтовну вартість, а далі — справа за малим.

Приносьте в MOYO стару техніку (смартфон, планшет, смарт-годинник, ноутбук або ігрову консоль) і отримайте грошові сертифікати для покупки нової — з відповідною знижкою. І, так, зовсім неважливо, де був придбаний девайс — в MOYO приймають все. Щодо зношеної техніки теж не переймайтесь, її відправлять на утилізацію за всіма еко-правилами.

Єдиний цілодобовий магазин техніки в Україні

Магазини продуктів харчування, які працюють 24/7 — для нас вже звична справа. Та чи знали ви, що в Києві вже більш як 3 роки працює цілодобовий магазин побутової техніки MOYO 24/7? Так, жодна екстрена ситуація не вийде з-під контролю: чи то раптово зламаний бойлер, чи то загублений смартфон. Головна родзинка — час очікування, адже будь-який товар можна забрати вже за 20 хвилин після підтвердження замовлення.

Доставка літаками день у день

Зізнайтеся, у всіх траплялися ситуації, коли нема сил чекати на звичайну доставку. Саме для таких випадків в MOYO запустили послугу авіадоставки в найбільші міста України (Харків, Дніпро, Львів і Запоріжжя).

Сплативши покупку на сайті moyo.ua, клієнт може отримати товар в той же день і навіть серед ночі, якщо в цьому є необхідність. Так, замовлення, оформлені до 4:30 ранку потраплять до клієнта вже о 14:30 цього ж дня, а ті, що оформлені до 09:30, будуть в точці видачі вже о 19:30.

Круті партнери

Розмови з рідними, які далеко, важливі робочі зустрічі, дедлайни, які постійно палають, навчання у школах та університетах — останнім часом в нашому житті відбуваються онлайн. Тож завжди бути на зв’язку — чи не найголовніше. А якісний зв’язок — це, звісно, справа техніки та мобільних операторів.

Ви знали, що MOYO та Київстар вже декілька років добрі друзі? Так, окрім техніки та гаджетів, в магазинах мережі чи на сайті можна придбати будь-який стартовий пакет від Київстар.

А тих, хто обирає контрактне підключення, взагалі чекає безліч додаткових плюшок, як-от безлімітний інтернет, плата 100 грн за перший місяць та пріоритетне індивідуальне обслуговування у контакт-центрі.