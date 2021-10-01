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MOYO празднует свои 12. Собрали причины покупать именно здесь

MOYO празднует свои 12. Собрали причины покупать именно здесь

Киев  •  УНН

 • 23419 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Первый магазин MOYO открылся в Киеве, в 2009 году, сегодня их уже 47 в 22-х городах Украины. Осенью ритейлер отмечает свои 12 лет на украинском рынке. Поэтому по этому случаю мы собрали несколько основных причин, почему стоит покупать в MOYO и успеть до конца октября.

12 миллионов подарками

Отпраздновать ритейлер решил ярко и не жалея подарков. Так, каждый, кто приобретет любые товары на сумму от 3 000 грн гарантированно получит презент. Подарочные сертификаты, бонусы, кэшбек, аксессуары и даже подписка на просмотр Киевстар ТВ — и это точно не исчерпывающий список. Для того, чтобы принять участие в акции необходимо совершить покупку в удобном магазине сети или выбрать самовывоз из любого MOYO — до 20 октября.

Бесконечные акции

Согласитесь, момент, когда удается хорошо сэкономить — ну очень приятный. В MOYO скидки и акции, вероятно, не заканчиваются никогда, ведь чтобы порадовать своих покупателей и повод не нужен.

Воспользоваться акциями просто:

  • зайти на спецстраницу, где собраны все самые выгодные предложения;
  • залипнуть в десятки акций;
  • выбрать предложение себе по вкусу;
  • наслаждаться удачной покупкой.

Бесплатная доставка

Начнем с того, что MOYO доставляют в любой уголок Украины и не заставляют хранить бумажных чеков. А приобретя на сумму от 500 грн, товар доставят удобным способом совершенно бесплатно. После получения интернет-заказа покупателю поступает электронный чек, который достаточно сохранить только в смартфоне.

Уверенность и гарантия

Одно из главных преимуществ сети — продажа исключительно сертифицированных товаров от ведущих брендов. Каждый товар как на полках магазинов, так и на страницах moyo.ua официальный, защищенный гарантией производителя и нормами законодательства.

Кстати, именно это и стало лейтмотивом ребрендинга сети в 2018 году. Ведь заметно изменился дизайн магазинов и фирменный стиль сети. Стильный минимализм, преимущество белого и стерты границы — это все символизирует открытость компании и исключительно “белые” продажи.

Не только персональная электроника

Небольшие магазины, где можно приобрести персональную электронику — именно такими были первые торговые точки MOYO. Сегодня же ассортимент сети — это более 40 000 товаров. Кроме гаджетов, аксессуаров и ноутбуков ассортимент сети — это габаритная и мелкая бытовая техника, инструменты и садовые принадлежности, все для гейминга, товары для детей, для дома и авто.

Рассрочка и кредит в пару кликов

Купить любой товар без внезапных потерь для кошелька — вполне реально и довольно удобно.

И не так важно, спонтанная ли покупка, или запланированная. Выгодные условия кредитования в MOYO созданы именно для того, чтобы наслаждаться избранными товарами можно было здесь и сейчас. Купить в кредит или в рассрочку (до 25 платежей) можно практически любой товар из ассортимента сети. Для этого даже не нужны никакие бумаги, ведь достаточно только цифровых документов в приложении “Дия”. Кредитная заявка направляется автоматически сразу в несколько банков, а ответ поступает уже за 10-15 минут.

Достойная оценка старых гаджетов

Любая техника изнашивается, и это не повод ее выбрасывать или собирать олдскульную коллекцию в ящиках. С Trade-In от MOYO старые гаджеты можно выгодно обменять на новые. Калькулятор на сайте поможет рассчитать ориентировочную стоимость, а дальше — дело за малым.

Приносите в MOYO старую технику (смартфон, планшет, смарт-часы, ноутбук или игровую консоль) и получите денежные сертификаты для покупки новой — с соответствующей скидкой. И, да, совершенно неважно, где был приобретен девайс — в MOYO принимают все. Касательно изношенной техники тоже не переживайте, ее отправят на утилизацию по всем эко-правилам.

Единственный круглосуточный магазин техники в Украине

Магазины продуктов питания, работающих 24/7 — для нас уже привычное дело. Но знали ли вы, что в Киеве уже более 3 лет работает круглосуточный магазин бытовой техники MOYO 24/7? Так, ни одна экстренная ситуация не выйдет из-под контроля: будь-то внезапно сломанный бойлер, или утерянный смартфон. Главная изюминка — время ожидания, ведь любой товар можно забрать уже через 20 минут после подтверждения заказа.

Доставка самолетами день в день

Признайтесь, во всех случались ситуации, когда не сил ждать обычную доставку. Именно для таких случаев в MOYO запустили услугу авиадоставки в крупнейшие города Украины (Харьков, Днепр, Львов и Запорожье).

Оплатив покупку на сайте moyo.ua, клиент может получить товар в тот же день и даже ночью, если в этом есть необходимость. Так, заказы, оформленные до 4:30 утра попадут к клиенту уже в 14:30 в этот же день, а те, что оформлены до 09:30, будут в точке выдачи уже в 19:30.

Крутые партнеры

Разговоры с родными, которые далеко, важные рабочие встречи, дедлайны, постоянно горят, обучение в школах и университетах — в последнее время в нашей жизни происходят онлайн. Поэтому всегда быть на связи — не самое главное. А качественная связь — это, конечно, дело техники и мобильных операторов.

Вы знали, что MOYO и Киевстар уже несколько лет хорошие друзья? Так, кроме техники и гаджетов, в магазинах сети или на сайте можно приобрести любой стартовый пакет от Киевстар.

А тех, кто выбирает контрактное подключение, вообще ждет множество дополнительных плюшек, например безлимитный интернет, плата 100 грн за первый месяц и приоритетное индивидуальное обслуживание в контакт-центре.

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