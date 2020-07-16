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Моурінью назвав ганебним рішення скасувати дискваліфікацію "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Головний тренер “Тоттенхема” Жозе Моуріньо дав коментар стосовно рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який скасував відсторонення “Манчестер Сіті” від єврокубків, передає УНН з посиланням на Sky Sports.

На думку португальця, якщо клуб виявився не винним, то покарання в 10 млн. євро є абсурдним.

“Якщо „Манчестер Сіті“ не винен в цій ситуації, то карати клуб на кілька мільйонів — це ганьба. Якщо ти не винен, то й карати тебе нема за що. З іншого боку, якщо провина є, то повинна бути дискваліфікація. У будь-якому випадку, це рішення — катастрофа. Я не стверджую, що „Манчестер Сіті“ винен. Я кажу, що якщо ти ні в чому не винен, то не повинен платити штраф. Жодного фунта. Гроші для „Сіті“ — не проблема, але справа не в цьому. Їх повинні були усунути, оскільки визнали винними. Я критикую конкретно рішення, а не клуб”, — заявив наставник.

Моурінью відзначив, що на його думку тепер немає сенсу дотримуватися фінансового фейр-плей, оскільки великим командам все одно вдасться уникнути покарання.

Нагадаємо, що спочатку на “МС” наклали штраф у вигляді 30 млн. євро та двох років позбавлення права виступів у єврокубків. Але згодом покарання пом’якшили.

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