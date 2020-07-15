Дозвіл на виступи в єврокубках: "CAS" задовільнив апеляцію "Манчестер Сіті"

Суд опротестував рішення УЄФА за лютий місяць, а саме виключення клубу на два сезони з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей. Також був зменшений штраф за фіктивні спонсорські контракти — замість 30 млн. євро на 10 млн.

“УЄФА прийме до відома рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про пом’якшення санкцій щодо „Манчестер Сіті“, які були накладені незалежної Інстанцією УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) у зв’язку з передбачуваними порушеннями правил клубного ліцензування та фінансового „фейр-плей“ УЄФА . УЄФА прийняв до відома вердикт колегії CAS, яка вказала на недолік переконливих доказів для підтримки всіх рішень ІФКК по даній справі і зазначила, що у багатьох з передбачуваних порушень закінчився п’ятирічний термін давності, передбачений правилами УЄФА”, — сказано у повідомленні УЄФА.

Зауважимо, що “Манчестер Сіті” цього сезону гарантував собі друге місце в АПЛ, тому у наступному сезоні зможе взяти в груповому етапі Ліги чемпіонів.