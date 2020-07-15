Разрешение на выступления в еврокубках: "CAS" удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10902 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100049 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104930 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131082 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109813 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130009 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101847 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102535 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104373 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102032 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Разрешение на выступления в еврокубках: "CAS" удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити"

Разрешение на выступления в еврокубках: "CAS" удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити"

Киев  •  УНН

 • 14021 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил вердикт по апелляции английского "Манчестер Сити" на 2-летний бан из европейских турниров из-за нарушения финансового фейе-плей, сообщает УНН со ссылкой на сайт "CAS" и УЕФА.

Суд опротестовал решение УЕФА за февраль, а именно исключения клуба на два сезона из еврокубков из-за нарушения финансового фейр-плей. Также был уменьшен штраф за фиктивные спонсорские контракты — вместо 30 млн. евро на 10 млн.

“УЕФА примет к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении „Манчестер Сити“, которые были наложены независимой инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) в связи с предполагаемыми нарушениями правил клубного лицензирования и финансового „фэйр-плей“ УЕФА. УЕФА принял к сведению вердикт коллегии CAS, которая указала на недостаток убедительных доказательств для поддержки всех решений ИФКК по данному делу и отметила, что во многих из предполагаемых нарушений закончился пятилетний срок давности, предусмотренный правилами УЕФА”, — говорится в сообщении УЕФА.

Заметим, что “Манчестер Сити” в этом сезоне гарантировал себе второе место в АПЛ, поэтому в следующем сезоне сможет принять в групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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