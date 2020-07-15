Разрешение на выступления в еврокубках: "CAS" удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил вердикт по апелляции английского "Манчестер Сити" на 2-летний бан из европейских турниров из-за нарушения финансового фейе-плей, сообщает УНН со ссылкой на сайт "CAS" и УЕФА.
Суд опротестовал решение УЕФА за февраль, а именно исключения клуба на два сезона из еврокубков из-за нарушения финансового фейр-плей. Также был уменьшен штраф за фиктивные спонсорские контракты — вместо 30 млн. евро на 10 млн.
“УЕФА примет к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении „Манчестер Сити“, которые были наложены независимой инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) в связи с предполагаемыми нарушениями правил клубного лицензирования и финансового „фэйр-плей“ УЕФА. УЕФА принял к сведению вердикт коллегии CAS, которая указала на недостаток убедительных доказательств для поддержки всех решений ИФКК по данному делу и отметила, что во многих из предполагаемых нарушений закончился пятилетний срок давности, предусмотренный правилами УЕФА”, — говорится в сообщении УЕФА.
Заметим, что “Манчестер Сити” в этом сезоне гарантировал себе второе место в АПЛ, поэтому в следующем сезоне сможет принять в групповом этапе Лиги чемпионов.