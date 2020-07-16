Моуринью назвал позорным решение отменить дисквалификацию "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Главный тренер “Тоттенхэма” Жозе Моуриньо дал комментарий относительно решения Спортивного арбитражного суда Лозанны, который отменил отстранение “Манчестер Сити” от еврокубков, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
По мнению португальца, если клуб оказался не виновным, то наказание в 10 млн. евро абсурдно.
“Если „Манчестер Сити“ не виноват в этой ситуации, то наказывать клуб на несколько миллионов — это позор. Если ты не виноват, то и наказывать тебя не за что. С другой стороны, если вина есть, то должна быть дисквалификация. В любом случае, это решение — катастрофа. Я не утверждаю, что „Манчестер Сити“ виноват. Я говорю, что если ты ни в чем не виноват, то не должен платить штраф. Ни фунта. Деньги для „Сити“ — не проблема, но дело не в этом. Их должны были устранить, поскольку признали виновными. Я критикую конкретно решения, а не клуб”, — заявил наставник.
Моуринью отметил, что по его мнению теперь нет смысла придерживаться финансового фэйр-плея, поскольку большим командам все равно удастся избежать наказания.
Напомним, что изначально на “МС” наложили штраф в виде 30 млн. евро и двум годам лишения права выступлений в еврокубки. Но впоследствии наказание смягчили.