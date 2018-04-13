Москва закликала проведення засідання РБ ООН по Сирії, його проведуть 13 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації навколо Сирії за запитом Москви 13 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Зустріч призначена на 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом).
Напередодні інформацію про те, що російська місія закликала Радбез провести засідання і звернулася до Генсека ООН Антоніу Гуттеріша з проханням виступити перед членами ради, повідомляв Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.
Як повідомляв УНН, постпред РФ при ООН заявив, що “не виключає війну між РФ та США”.