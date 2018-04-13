Москва призвала проведение заседания СБ ООН по Сирии, его проведут 13 апреля

Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву).

Накануне информацию о том, что российская миссия призвала Совбез провести заседание и обратилась к Генсеку ООН Антонио Гуттеришу с просьбой выступить перед членами совета, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщал УНН, постпред РФ при ООН заявил, что “не исключает войну между РФ и США”.