Москалькова зустрілася з моряками судна "Норд"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова зустрілася в Україні із затриманими моряками судна "Норд". Про це вона повідомила в своєму Instagram, передає УНН.
"Зустрілася з затриманими на Україні моряками судна "Норд". Вражена парадоксальністю ситуації, коли люди, які доведено не мають громадянства України, фактично знаходяться в заручниках: їх не випускають до рідних і близьких, сім'ї відчувають душевні страждання без рідних", - написала вона.
Т.Москалькова додала, що за результатами зустрічі планує звернутися до керівництва компетентних українських органів з проханням про "звільнення моряків і їх швидке повернення на Батьківщину".
Нагадаємо, 25 березня в частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ.
Міністерство закордонних справ РФ вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв'язку із затриманням рибальського судна "Норд", яке Москва вважає своїм.
Херсонський міський суд обрав капітану судна "Норд", затриманому в Азовському морі під російським прапором, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання в справі, що стосується незаконного видобутку рибних ресурсів.
Як повідомляв УНН, Т.Москалькова у вівторок 26 червня прибула до Києва.