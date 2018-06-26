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Москалькова встретилась с моряками судна "Норд"

Москалькова встретилась с моряками судна "Норд"

Киев  •  УНН

 • 10681 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Украине с задержанными моряками судна "Норд". Об этом она сообщила в своем Instagram, передает УНН.

“Встретилась с задержанными на Украине моряками судна „Норд“. Поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных”, — написала она.

Т.Москалькова добавила, что по результатам встречи планирует обратиться к руководству компетентных украинских органов с просьбой об "освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину".

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель “Норд” под флагом РФ.

Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна “Норд”, которое Москва считает своим.

Херсонский городской суд избрал капитану судна “Норд”, задержанному в Азовском море под российским флагом, меру пресечения в виде личного обязательства в деле, касающемся незаконной добычи рыбных ресурсов.

Как сообщал УНН, Т.Москалькова во вторник 26 июня прибыла в Киев.

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