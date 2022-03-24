На мосбіржі відновили торги після майже місяця перерви: рф заливає ринок з резервів

Цитата

"Коротше, поки новин не буде у цьому полі. Із резервів заливають ринок. Але добре, що росія сама спалює резерви, що залишилися", - вказав Железняк.

Деталі

Зі слів нардепа, спостереження (судячи з коментарів користувачів) наступні:

1) Акції не падають, оскільки нерезидентам заборонено продавати свої акції. Короткі продажі теж заборонені. Тому поки що навіть індекс показав зростання;

2) Заявки на продаж акцій навіть від росіян сильно лагають і система пропускає їх через раз. Термінал Тіньькофф взагалі лежить;

3) Єдиний хто скуповує - ФНБ, що продовжують активно палити гроші.

Доповнення

Торги на мосбіржі припинили на тлі того, як місяць тому, о 5-ій годину ранку, почалось повномасштабне вторгнення росії на територію України, після чого проти росії почали вводити санкції, які похитнули російську економіку.