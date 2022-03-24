На мосбіржі відновили торги після майже місяця перерви: рф заливає ринок з резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У рф сьогодні пройшов аукціон відкриття на Московській біржі після перерви з 25 лютого. За спостереженнями, росія із резервів, що залишилися, заливає ринок, відзначив перший заступник голови податкого комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Коротше, поки новин не буде у цьому полі. Із резервів заливають ринок. Але добре, що росія сама спалює резерви, що залишилися", - вказав Железняк.
Деталі
Зі слів нардепа, спостереження (судячи з коментарів користувачів) наступні:
1) Акції не падають, оскільки нерезидентам заборонено продавати свої акції. Короткі продажі теж заборонені. Тому поки що навіть індекс показав зростання;
2) Заявки на продаж акцій навіть від росіян сильно лагають і система пропускає їх через раз. Термінал Тіньькофф взагалі лежить;
3) Єдиний хто скуповує - ФНБ, що продовжують активно палити гроші.
Доповнення
Торги на мосбіржі припинили на тлі того, як місяць тому, о 5-ій годину ранку, почалось повномасштабне вторгнення росії на територію України, після чого проти росії почали вводити санкції, які похитнули російську економіку.