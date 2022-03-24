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На мосбирже возобновили торги после почти месяца перерыва: рф заливает рынок из резервов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В рф сегодня прошел аукцион открытия на Московской бирже после перерыва с 25 февраля. По наблюдениям, россия из оставшихся резервов заливает рынок, отметил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

На мосбирже возобновили торги после почти месяца перерыва: рф заливает рынок из резервов

Цитата

"Короче, пока новостей не будет в этом поле. С резервов заливают рынок. Но хорошо, что россия сама сжигает оставшиеся резервы", - указал Железняк.

Детали

Со слов нардепа, наблюдения (судя по комментариям пользователей), следующие:

1) Акции сильно не падают, так как нерезидентам запрещено продавать свои акции. Короткие продажи тоже запрещены. Поэтому пока даже индекс показал рост;
2) Заявки на продажу акций даже от россиян сильно лагают и система пропускает их через раз. Терминал тинькофф вообще лежит;
3) Единственный кто скупает - ФНБ, собственно продолжают активно палить деньги.

Дополнение

Торги на мосбирже прекратили на фоне того, как месяц назад, в 5 часов утра, началось полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, после чего против рф начали вводить санкции, которые пошатнули российскую экономику.

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