На мосбирже возобновили торги после почти месяца перерыва: рф заливает рынок из резервов

Цитата

"Короче, пока новостей не будет в этом поле. С резервов заливают рынок. Но хорошо, что россия сама сжигает оставшиеся резервы", - указал Железняк.

Детали

Со слов нардепа, наблюдения (судя по комментариям пользователей), следующие:

1) Акции сильно не падают, так как нерезидентам запрещено продавать свои акции. Короткие продажи тоже запрещены. Поэтому пока даже индекс показал рост;

2) Заявки на продажу акций даже от россиян сильно лагают и система пропускает их через раз. Терминал тинькофф вообще лежит;

3) Единственный кто скупает - ФНБ, собственно продолжают активно палить деньги.

Дополнение

Торги на мосбирже прекратили на фоне того, как месяц назад, в 5 часов утра, началось полномасштабное вторжение россии на территорию Украины, после чего против рф начали вводить санкции, которые пошатнули российскую экономику.