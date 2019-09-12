Моряки повідомили, що в російському СІЗО до них ставилися по-людськи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В СІЗО Росії до українських моряків ставилися по-людськи. Про це сьогодні на пресконференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко, пеердає кореспондент УНН.
“Як до нас відносилися в СІЗО? Це був смуток, це була туга, інколи були панічні настрої в перший час, поки ми не знали що і як. Але всі наглядачі відносилися до нас по-людськи”, — сказав Гриценко.
За його словами, умови перебування протягом 9,5 місяців в тюрмі були специфічні. За цей час моряки бачилися один з одним лише в автозаці або за решіткою в залі суду.
Нагадаємо, звільнені з російського полону українські моряки протягом трьох тижнів отримають ключі від квартир в Одесі.