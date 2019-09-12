Моряки сообщили, что в российском СИЗО к ним относились по-человечески
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В СИЗО России к украинским морякам относились по-человечески. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, передает корреспондент УНН.
“Как к нам относились в СИЗО? Это была печаль, это была тоска, иногда были панические настроения в первое время, пока мы не знали что и как. Но все надзиратели относились к нам по-человечески”, — сказал Гриценко.
По его словам, условия пребывания в течение 9,5 месяцев в тюрьме были специфичны. За это время моряки виделись друг с другом только в автозаке или за решеткой в зале суда.
Напомним, освобождены из российского плена украинские моряки в течение трех недель получат ключи от квартир в Одессе.