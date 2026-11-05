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Мороз, мокрий сніг і сильний вітер - якою буде погода в Україні 6 листопада

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

6 листопада Україну накриють дощі, мокрий сніг і сильний північний вітер. Потепління очікується лише 15–16 листопада.

Мороз, мокрий сніг і сильний вітер - якою буде погода в Україні 6 листопада

6 листопада в Україні очікується різке погіршення погоди через проходження холодного атмосферного фронту. У більшості областей прогнозують дощі, подекуди мокрий сніг, сильний поривчастий вітер і денну температуру лише +4…+8 °C. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптикині, перші ознаки зимової погоди українці вже відчули минулої ночі: у деяких регіонах температура опускалася нижче нуля, а на півночі та північному сході країни пролітав сніг.

У п'ятницю, 6 листопада, холодний атмосферний фронт перетинатиме територію України. У більшості областей очікуються опади у вигляді дощу, а на півночі, подекуди в центральних та східних регіонах — дощу з мокрим снігом.

Водночас у західних областях переважатиме суха погода. Завдяки впливу північного антициклону опади туди не дійдуть.

Майже по всій країні дутиме сильний північний вітер, місцями з поривами штормової сили. Через це фактична температура відчуватиметься значно нижчою, тож українцям радять одягатися тепліше. Водіям також варто зважати на погодні умови та не зволікати із заміною літніх шин на зимові.

Погода в Києві

У столиці 6 листопада прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом. Також очікується сильний північний вітер. Максимальна денна температура повітря становитиме близько +5 °C.

Коли в Україну повернеться тепло

Потепління, яке раніше прогнозували після 10 листопада, відкладається. За оновленим прогнозом, підвищення температури очікується орієнтовно 15–16 листопада.

Отже, найближчими днями українцям варто готуватися до холодної та вітряної погоди, а повернення тепла очікується лише в середині місяця.

Україну накриє антициклон: якою буде погода 5 листопада05.11.26, 06:59 • 3652 перегляди

Ольга Розгон

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